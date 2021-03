Ray-Pec Cheer Squad places 2nd at state

The Ray-Pec High School Varsity and Junior Varsity Cheer Squads on both placing second at the state tournament. BACK row, from left: Emily Morris, Arielle Ausler, Nevaeh Whaley, Ava Keating, Olivia Friend, Lauren Downey, Alivia Bently, Lizzie Greble, Kendra Schulmeister, Emma Jones, Leecy Buford, Mia Abnos, Mackenzey Spiller, Alaina Gatz, Madeline Dawson, and Kaelyn Bruss. MIDDLE row, from left: Alexis Maynard, Hayden VanSickle, Devyn Pinney, Caterina Rudolph, Skylar Shepard, Boston Dobrin, Sami Rittmaster, Avery Kalinka, Brooke Spiller, Maren Benz, Lily Braswell, Brianna Funk, Alexis Youngs, and Lauren Maximovich. FRONT row: Cayleigh Tyus, Jessina Jathaul, Kylie Herndon, Haylee Thurman, Kayla Jones, Kendall Dobrin, Hailee Teeter, Ashlyn Martin, Sierra Gatz, Tamia Schiele, Izzy Martin, and Skylar Lautzenhiser. Not Pictured Sydney Bennett, Journey Fawcett, Annamarie Mercier, and Sofia Welch.

